Familiares desenterram mulher e podem responder por violação funerária

Familiares que desenterraram uma mulher em Riachão das Neves (a 899 km de Salvador) podem responder por crime de violação de sepultura com pena de até 3 anos. De acordo com o delegado local, Arnalto Montes, o caso tem chance de ser arquivado a depender do laudo psicológico da mãe e do primo, envolvidos na situação.

Ainda segundo o delegado, a mãe e o primo, que não tiveram identidade revelada, foram ouvidos na tarde desta quinta-feira, 15. Eles alegaram que o corpo estava do mesmo jeito que foi enterrado, com pouca ou nenhuma diferença na posição das mãos.

O fato aconteceu porque a mãe sonhou que Rosângela Almeida dos Santos, de 37 anos, tinha sido enterrada viva. Ela relatou a polícia que pagou R$ 400 para aplicar formol no corpo de Rosângela, o que explica o fato dela estar intacta após 10 dias de enterrada.

"Vou solicitar a Secretaria Municipal de Saúde um laudo e um acompanhamento psicológico sobre o 'Estado Psicológico' dessa mãe que está sofrendo muito com tudo isso", disse o delegado.

O caso

Rosângela morreu no dia 28 de janeiro por conta de um choque séptico (infecção bacteriana no sangue) e foi enterrada no dia 29, no Cemitério Nossa Senhora Santana. No dia 9 de fevereiro, 10 dias depois, por volta das 18h, ela foi desenterrada.

O delegado só concluíra o inquérito após ouvir outras possíveis pessoas envolvidas no caso.

