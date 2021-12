Familiares de funcionário de banco são libertados após sequestro

Os familiares de um funcionário do Banco do Brasil, que foram sequestrados por uma quadrilha na manhã desta terça-feira, 8, em Seabra, na Chapada Diamantina, foram liberados no final da manhã próximos à cidade de Nova Redenção, a 137 km de distância de onde aconteceu o fato.

Segundo informações da Polícia Militar, a esposa e a filha do funcionário, foram liberadas por volta das 11h30 e ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas.

A polícia não soube informar se a quantia solicitada pelos criminosos foi paga para que acontecesse a liberação dos reféns. Até o momento ninguém foi preso.

adblock ativo