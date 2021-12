Família tenta localizar cadela levada em roubo de carro

Por meio de uma campanha nas redes sociais, uma família baiana tenta localizar a cadela de estimação, Dara, sequestrada na noite desta quarta-feira, 16. O animal é um pastor alemão de 5 anos, que estava dentro do carro do dono no momento em que ele foi vítima de um assalto, em Jauá, na Linha Verde.

"Meu pai estava sozinho no carro com Dara, quando outro veículo se aproximou para assaltar. Ele não tem certeza, mas eram cerca de quatro pessoas que abordaram e levaram o carro com ela dentro", diz a filha Catarina Tavares.

A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Vila de Abrantes. Ainda não há informações sobre o carro nem sobre Dara.

Nas redes sociais, a família afirma que os assaltantes podem ter soltado a cadela em camaçari ou Lauro de Freitas.

