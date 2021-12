Família sofre com demora na liberação de corpos

Após 24 dias do incêndio trágico que resultou na morte de Állan Abner Melo Moura, 3 anos, e Juraci Melo Moura, 4, em Cachoeira, no Recôncavo baiano, familiares sofrem com a demora na liberação dos corpos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) do Instituto Médico-Legal (IML).

A mãe dos garotos, a corretora de imóveis Adelita Silva Melo, 36, conta que compareceu ao IML no dia posterior ao resgate do corpos (14 de junho) para fazer o exame de DNA (comparação do perfil genético da vítima com o de parentes), considerado o principal para ocorrer a liberação.

Diz, ainda, que voltou ao IML no dia 21, conversou com o diretor do IML, Elson Jeffeson Neves da Silva, mas até o momento não obteve uma resposta da instituição. "Já fui ao IML quatro vezes, ligo todos os dias, mas ficam transferindo a ligação de setor para setor", afirma ela, que diz estar vivendo à base de calmantes.

Procurado por A TARDE, o IML respondeu, por meio da assessoria de comunicação, que a identificação de pessoas desaparecidas, vítimas de acidente, homicídio ou em casos de acidentes com múltiplas vítimas, segue um procedimento técnico.

Por conta da complexidade do exame, não é possível estabelecer um prazo de conclusão único para todos os casos, e o tempo de liberação desses laudos depende, sobretudo, da qualidade da amostra encontrada no corpo.

A assessoria informou, ainda, que os corpos dos meninos vítimas do incêndio na cidade de Cachoeira estão no DPT aguardando os resultados do DNA.

Segundo o médico geneticista Dr. Ricardo di Lazzaro Filho, do laboratório Genera Inovação em Saúde - empresa especializada neste tipo de exame -, casos envolvendo investigação de paternidade em restos mortais, em geral, são mais trabalhosos e levam mais tempo para ser concluídos.

"Em situações em que o material cadavérico está carbonizado, dependendo do estado, a identificação pelo perfil genético pode ser impraticável, esclarece o especialista.

Di Lazzaro Filho confirma, também, que o tempo de análise para restos mortais depende muito do estado da amostra: "Análises mais complexas podem durar meses e não resultar dados conclusivos".

Incêndio

O fogo no casarão antigo situado na rua J.J. Seabra, 27, no centro de Cachoeira (a 133 km de Salvador), iniciou-se por volta das 16h30 de 12 de junho.

Segundo relatos da mãe, Állan e Juraci estavam no quarto brincando quando o fogo se alastrou pela casa. Conforme os bombeiros, suspeita-se que o fogo tenha sido provocado por fogos de artifício, usados pelos meninos no local.

Após 21 horas de operação de resgate, os corpos foram encontrados carbonizados e conduzidos ao DPT.

adblock ativo