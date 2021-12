Família procura estudante da Uefs desaparecido há dois dias

Um estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), distante a 108 km de Salvador, está desaparecido há dois dias, segundo informou a instituição de ensino nesta quarta-feira, 16. Tagore Cavalcante Dourado, de 22 anos, que cursa o segundo semestre de História, sumiu na segunda-feira, 14. Familiares e amigos estão em busca de notícias.

Segundo informações da família do jovem, Tagore desapareceu quando saiu de casa, no bairro Santa Mônica, em Feira, pela manhã, vestindo bermuda bege e carregando uma mochila. Ele saiu com os documentos pessoais, mas sem celular, para pagar uma conta em uma lotérica da avenida Getúlio Vargas.

O estudante não entrou mais em contato com familiares e amigos, que buscam informações sobre o jovem até nas redes sociais. Conforme informou a Uefs, a última informação sobre Tagore é que ele foi visto por um conhecido na rodoviária de Salvador, no mesmo dia do desaparecimento, aparentemente desorientado e perdido.

A Universidade solicita que, quem tiver informações sobre o estudante, entre em contato com a família do jovem através do telefone (75) 3625-2998.

