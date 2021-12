Família nega que pedreiro morto tivesse ligação com o crime

O assassinato do pedreiro Edson dos Santos Oliveira, 31 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 21, na comunidade de Laginha, no município de Retirolândia, na região Sisaleira (a 252 Km de Salvador), provocou uma grande surpresa no local. Segundo amigos e familiares que estiveram no Departamento de Policia Técnica -DPT de Feira de Santana para liberar corpo, Edson era 'da paz' e não tinha envolvimento com a criminalidade.

Segundo relato de seu pai, Teomiro Vitor de Oliveira, o crime ocorreu por volta das 1h15 ,quando a vítima assistia televisão na sala de sua residência, no povoado localizado a 8 Km da Retirolândia. Edson foi surpreendido por dois homens mascarados. "Soube que eles arrombaram a porta da frente e já chegaram atirando", disse. Atingido na cabeça e no peito, Edson morreu na hora.

De acordo com Teomiro, a esposa de Edson estava deitada em um quarto ao lado. "Ela ouviu os disparos e ao chegar a sala da casa encontrou o corpo de Edson no sofá, crivado por balas", relatou o pai da vítima.

As primeiras informações que chegaram para Policia Civil do local são de que os atiradores utilizaram um veículo preto e que o mesmo já havia sido visto rodando no local, inclusive, com homens dando tiros para cima. "O jovem não tinha histórico no mundo do crime e não há nenhum registro contra ele aqui na delegacia", disse o investigador de polícia Márcio Lima.

No DPT, o amigo Valdir Tito da Silva, inconformado, disse que há algo errado nesse crime. "Acredito que houve um engano. Ele era trabalhador, muito brincalhão e não se envolvia em coisas erradas. Não vejo motivos para tanta barbaridade", disse. O pai da vitima reforçou a tese do amigo. "Mataram um inocente, tenho certeza".

O corpo do jovem foi sepultado na tarde dessa segunda-feira, em Retirolândia, sua cidade natal. Edson deixa viúva e quatro filhos, todos menores de idade.

