Família e povo prestam reverência a Dona Canô

A movimentação começou cedo, por volta das 8 horas, em frente à Galeria de Arte Caetano Veloso, onde o corpo de dona Canô foi velado durante a terça até a madrugada desta quarta-feira, 26. A todo momento entrava algum morador de Santo Amaro para ver o corpo coberto de flores e por um pequeno pano com a imagem de Irmã Dulce.

Os filhos Rodrigo e Mabel Velloso estavam no local desde as 6h30. Maria Bethânia, ao chegar, se aproximou do corpo da mãe, tocou-lhe a testa e sentou-se. Às vezes, olhava para cima, resignada, com ar de respeito, saudade e devoção.

Acompanhado da ex-esposa Paula Lavigne, dos filhos Moreno, Tom e Zeca, Caetano só chegou durante a missa, depois de velar o corpo da mãe até as 2 horas da madrugada. A cerimônia, o cortejo e o sepultamento tiveram a presença dos sete filhos de Canô, dos netos e bisnetos. Foi marcada por cânticos católicos e pelos clarins dos Filhos de Gandhy.

Ao lado de dona Canô por mais de 50 anos, a cozinheira Isaura da Silva, 74, ressaltou que ela foi uma mulher sábia até na hora de partir. "Escolheu a melhor data. Reuniu a família. Era uma pessoa maravilhosa e de muita fé. Deixou sua marca na vida de todos", disse Isaura.

Desejo realizado - Apesar do clima de despedida, Rodrigo Velloso, que por anos dedicou-se integralmente a cuidar da mãe, sentiu-se feliz em atender ao pedido dela. Internada no dia 15 de dezembro no Hospital São Rafael, após sofrer um ataque isquêmico cerebral, dona Canô pediu para retornar para casa o mais rápido possível.

A alta estava prevista para sábado (22), mas na sexta-feira (21) Canô apresentou melhora. "A médica disse que era o momento de levá-la. Tinha muitos aparelhos e ela só se sentiu em casa quando o enfermeiro disse para ligar a TV. Aí nossos corações ficaram tranquilos. Ela morreu sabendo que estava em casa".

