Família é libertada de sequestro após pagar resgate R$ 300 mil

Uma família, composta por cinco adultos e cinco menores de idade, passou por momentos de tensão na cidade baiana de Prado (a 792 km de Salvador). As 10 pessoas foram mantidas em cativeiro desde o domingo, 6, e só foram libertadas na noite de segunda-feira, 7, após o pagamento de R$ 300 mil aos sequestradores.

De acordo com informações do site Liberdade News, a polícia acredita que a casa da família foi invadida por seis criminosos armados. A residência pertence ao dono de uma casa de shows da cidade de Itamaraju, e filho de um vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. O homem foi o responsável por pagar a quantia estabelecida pelos sequestradores.

Durante o episódio, o empresário, que não teve o nome divulgado, chegou a ser liberado, juntamente com outras duas pessoas, para poder providenciar o valor do resgate e libertar os sete familiares restantes. Até esta terça-feira, 8, ninguém chegou a ser preso. Não há informações sobre o local do cativeiro. A reportagem não conseguiu contato com a delegacia da cidade.

