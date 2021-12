Família é atropelada ao sair da missa e uma criança morre

Uma criança morreu e outra ficou gravemente ferida em um atropelamento na Avenida Jadiel Matos, no bairro Campinhos de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na noite desta quarta-feira, 5. De acordo com o Blog do Anderson, as vítimas retornavam da igreja na companhia de familiares quando foram atingidas por um carro desgovernado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os resgates conduzindo-as ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, uma veio a óbito. Indignados, populares incendiaram o veículo e realizaram protestos fechando os dois sentidos da avenida. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

