Família diz que homem morreu por falta de água em hospital

A família do motorista Aloísio Arcanjo de Freitas, 51 anos, denunciou que, devido à falta do fornecimento de água que atingiu Feira de Santana (a 109 km da capital) e mais cinco municípios na última quinta-feira, 8, Arcanjo não teria feito hemodiálise e morreu na manhã desta sexta, 9, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

O coordenador médico da emergência, Rodrigo Matos, confirmou que houve falta de água no hospital, mas sem suspensão de procedimentos. Sobre Arcanjo, ele disse que o paciente chegou em estado grave, sem condições clínicas para a hemodiálise.

O paciente residia no município de Amélia Rodrigues. "Meu pai esperou a tarde de quarta-feira toda para fazer o procedimento. Outros pacientes fizeram e, na vez dele, os médicos informaram que ele não faria a hemodiálise por falta de água", contou a filha do motorista, Valdize Freitas.

"Hoje [ontem] pela manhã a água chegou, mas ele estava debilitado e não pôde mais fazer o procedimento, vindo a óbito logo em seguida", completou a filha.

Ela contou que o pai deu entrada na unidade na madrugada de quarta-feira com características de infarto. Foram constatados problemas nos pulmões e rins, com necessidade de hemodiálise.

Cardiopatia

"O paciente chegou com grave com cardiopatia, insuficiência renal e permaneceu na sala vermelha, onde ficou em ventilação mecânica, mantido com medicação forte para tentar estabilizar o quadro. Mesmo tendo indicação para hemodiálise, ele não tinha condições clínicas para o procedimento e corria o risco de sofrer parada cardíaca. O nefrologista que avaliou o paciente constatou que não havia condições para que fosse feito o procedimento", explicou Matos.

Sepultamento

O corpo do motorista Aloísio Arcanjo de Freitas foi liberado pela unidade de saúde no final da manhã de sexta e tem previsão ser sepultado neste sábado, 10, no cemitério municipal de Amélia Rodrigues.

Embasa

Por meio de nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que, durante a paralisação do fornecimento de água em Feira de Santana e outros cinco municípios da região, para realização de serviço de manutenção emergencial, foi realizado o abastecimento alternativo, com um carro-pipa, no Hospital Geral Clériston Andrade na noite de quinta-feira.

Ainda de acordo com a resposta da empresa, na retomada do fornecimento de água em Feira de Santana e outras cidades, a partir da madrugada de ontem, a Embasa deu prioridade para a área onde está localizada a unidade.

O Hospital Geral Clériston Andrade, ainda segundo a Embasa, teve rapidamente o abastecimento de água normalizado após a conclusão do serviço na adutora.



Motivo



O fornecimento de água sofreu interrupção nos municípios do interior baiano, segundo explicação no comunicado da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, devido a um vazamento ocorrido em uma rede adutora de grande porte.

O problema, logo detectado por técnicos da empresa ocorreu entre a manhã de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, segundo também consta no comunicado.

