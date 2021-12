Família de vereador morre em acidente no interior da Bahia

A mulher e o filho de Ivanildo Souza, que é vereador na cidade baiana de Rodelas, morreram em um acidente que envolveu uma motocicleta e um ônibus na tarde de terça-feira, 31.

A motocicleta estava sendo conduzida por Pedro Henrique (filho do vereador), que tem apenas 13 anos. Ele estava voltando para casa com sua mãe, Márcia Silva, 35.

A moto foi atingida por um ônibus escolar, conduzido por Ronielson, que parou o coletivo para dar uma ré. Durante a manobra, o motorista não percebeu que no mesmo sentido estava a moto.

A mãe e o filho ficaram embaixo do veículo junto com a moto. Márcia morreu no local, enquanto Pedro chegou a ser encaminhado para o hospital Doutor José Alventino Lima, onde morreu.

adblock ativo