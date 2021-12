Família de gerente é feita refém em tentativa de assalto

A família de um gerente do Banco do Brasil de Nazaré (a 216 km de Salvador) foi mantida refém em uma tentativa de assalto à agência na manhã desta quinta-feira, 30.

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos chegaram na cidade e se dividiram em duas equipes: um grupo sequestrou e manteve a família da vítima refém na cidade de Conceição de Jacuípe (a 94 km de Salvador) e o outro levou o gerente, a fim de facilitar a entrada na agência e efetuar o roubo.

Após várias tentativas, os criminosos desistiram do assalto e fugiram sem levar nenhuma quantia em dinheiro. Eles liberaram a família em Conceição de Jacuípe, e o gerente foi deixado na própria agência. Ninguém ficou ferido.

Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) estão em busca dos bandidos. Até as 11h30 desta quinta, nenhum suspeito havia sido preso.

Outro caso

O gerente de um banco e a família dele também foram sequestrados em uma tentativa de assalto na cidade de Ruy Barbosa (a 807 km de Salvador), por volta das 20h da quarta-feira, 29.

Segundo a Polícia Civil, todos foram liberados por volta das 3h desta quinta, 30, no município de Milagres (a 232 km de Salvador). Ninguém saiu ferido na ação.

Os bandidos fugiram sem levar nenhuma quantia em dinheiro. Policiais da delegacia de Ruy Barbosa, juntamente com equipes do Depin e do Draco estão em busca dos assaltantes.

Ataques a banco

Neste ano, já foram registrados 140 ataques a bancos no estado, sendo o último registrado na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Jeremoabo (a 405 km de Salvador). Neste assalto, os bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil da cidade baiana.

adblock ativo