Família de gerente de banco é sequestrada em Amargosa

Um filho e o marido da gerente do Banco do Brasil da cidade de Amargosa (distante 235 km de Salvador), no interior da Bahia, foram sequestrados na noite de quinta-feira, 28. Segundo informações da delegacia da cidade, as vítimas foram capturadas na porta da casa onde moram. Eles foram mantidos reféns até a manhã desta sexta, 29, quando foram liberados.

Segundo informações do site Voz da Bahia, um forte esquema policial foi montado, pela manhã, em frente à agência bancária, localizada na Praça Lourival Monte. A polícia ainda não tem informações sobre os criminosos e nem se eles levaram alguma quantia em dinheiro. As vítimas foram liberadas nas proximidades da cidade de Iaçu.

Uma equipe do Grupo Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras (Garcif) foi enviado para Amargosa. A polícia investiga o crime.

adblock ativo