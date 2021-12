Família de comerciante sofre sequestro em Itanagra

Filho e mulher de um comerciante da cidade de Itanagra (a 105 quilômetros de Salvador) sofreram um sequestro-relâmpago após serem rendidos na própria casa, por volta da 6h30 desta quinta-feira 6. Os bandidos levaram um carro de passeio e uma caminhonete da família.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram libertadas alguns minutos depois do sequestro em uma estrada conhecida como Pau do Arco, a 7 km do município. Policiais militares de Itanagra, Alagoinhas e Catu fazem ronda na região em busca dos suspeitos. Até as 12h, desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido preso.

adblock ativo