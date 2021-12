Família de ciganos é morta a tiros em casa; menina de 6 anos sobrevive

A Polícia Civil investiga as causas do assassinato do casal de ciganos, Jeovânio Lima da Costa, de 52 anos, e Eluzia Almeida da Costa, 46, e do filho William Almeida da Costa, 22, na cidade de Conceição de Feira, distante a 100 km de Salvador.

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 2, no Loteamento Mário Brandão. Em nota, a polícia informou que o caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Nenhum suspeito foi preso até o início da noite desta quinta.

Por volta das 2h, três homens, ainda não identificados, entraram na residência da família e exigiram que as vítimas entregassem dinheiro. Depois, os criminosos executaram os três e ainda levaram armas encontradas na casa. Uma menina de 6 anos, filha Willian, presenciou o crime, mas foi poupada pelos bandidos e escapou sem ferimentos.

De acordo com o delegado Augusto Saldanha, coordenador da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Amaro, a polícia está em busca de imagens do local e de possíveis testemunhas. Também procura levantar informações sobre os últimos dias da família, para saber se houve algum tipo de conflito com outras pessoas da região. O delegado disse que ainda não há indicativo de autoria e nem motivação do crime.

