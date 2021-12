Família de bebê sequestrado deixa povoado

A família da bebê Laila Dias Santos, de nove meses, sequestrada na manhã da última segunda-feira, 29, deixou o Povoado de Matinha (cerca de 50 quilômetros de Vitória da Conquista), no sudoeste da Bahia, assutadas com o ocorrido. Segundo o Delegado titular da 1ª Delegacia do município, Suzano Sulivan de Carvalho, a mãe Elizabete Dias Santos e os quatro filhos foram morar, temporariamente, com parentes, na cidade de Conquista, onde o pai da criança trabalha.

"Fui informado na tarde de ontem (terça-feira) que a família estava com medo e vieram para Vitória da Conquista. Mas na manhã de hoje (quarta-feira), Elizabete precisou voltar ao Povoado de Matinha, acompanhada de dois policiais, para colher mais informações que possam ajudar a solucionar o desaparecimento da menina, diz Sulivan."

Apesar de várias buscas feitas na região, principalmente cobrindo os acessos ao povoado, o delegado afirma que a polícia ainda não conseguiu identificar nem localizar o possível autor do crime, nem a criança sequestrada: "Ainda não há nenhuma novidade no caso."

Ainda de acordo com Sulivan, mesmo com o clima de tensão, nenhum tipo de segurança especial será oferecida aos moradores da região ou à família do bebê sequestrado. "Não tem ameaça real. Entendemos que a população está assustada, mas não há nenhum tipo de ameaça que exija um esquema especial para reforçar a segurança da família e dos vizinhos", afirma.

Troca de bebês - Em depoimento à Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), de Vitória da Conquista, a mãe da criança levantou suspeitas de o sequestro estar relacionado a uma possível troca de bebês na maternidade onde Laila nasceu.

Elizabete contou que ao chegar da maternidade com a criança, percebeu que a pulseirinha de identificação da menina tinha o nome de outra mulher, fato que foi ignorado no momento, conta o delegado.

Depois de três meses, a mãe da menina voltou ao hospital para questionar sobre o erro nas pulseirinhas, mas foi orientada a levar o bebê até a unidade médica. No entanto, não retornou ao local.

"Estamos fazendo um levantamento de todas as crianças que nasceram no mesmo hospital na época em que Laila veio ao mundo", diz o delegado.

Caso - Na segunda passada, Laila foi levada da casa da família após ser invadida por um homem branco, alto e de barba, que ainda não foi identificado pela polícia.

No momento, o bebê estava sob os cuidados do irmão mais velho, de 8 anos. A mãe tinha saído para buscar água e o pai não estava em casa, o que segundo os parentes da vítima, facilitou a ação dos bandidos.

