Família busca por criança de 7 anos desaparecida em Feira

Uma menina de 7 anos continua desaparecida em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Gabrielly Gomes Santana brincava na escada da casa da avó, no residencial Solar da Princesa, no bairro Gabriela, quando sumiu. O caso aconteceu na manhã do último sábado, 21.

Segundo o "Acorda Cidade", a mãe da garota, Jeisa Costa Gomes, disse que estava no trabalho quando recebeu a notícia do desaparecimento da filha. No mesmo dia, ela registrou queixa no Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, e relatou à polícia que uma vizinha viu um veículo Corsa prata rondando o residencial e, em seguida, parado em frente ao bloco onde a criança estava brincando.

Estão divulgando no WhatsApp que foi o pai da minha filha, mas eu tenho certeza que não foi ele Estão divulgando no WhatsApp que foi o pai da minha filha, mas eu tenho certeza que não foi ele

Jeisa ainda contou que não suspeita de ninguém e que desconhece motivos que levariam alguém a levar a garota. Ela também ressaltou que, apesar de estar separada do pai de Gabrielly, tem certeza que ele não tem envolvimento com o sumiço da filha. Jeisa pede para as pessoas compartilharem a foto da menina e passem informações que ajudem a encontrá-la.

“Estão dizendo que minha filha foi encontrada, mas ela ainda não está nos meus braços. Eu creio em um Deus todo poderoso que ninguém tocou nela. Eu não suspeito de ninguém. Estão divulgando no WhatsApp que foi o pai da minha filha, mas eu tenho certeza que não foi ele. Peço que divulguem a foto dela”, declarou.

Ainda segundo o site, o vizinho e síndico do Solar da Princesa, Josenildo de Almeida, disse que o desaparecimento ocorreu por volta das 9h.

“A criança estava na escada com uma coleguinha e essa coleguinha saiu para buscar um lanche, a deixando na escadinha sentada. E, quando retornou, não a encontrou mais. A sandalinha e os brinquedinhos dela ficaram no mesmo lugar”, disse.

Quem tiver informações que ajudem a encontrar Gabrielly, basta ligar para a polícia de Feira de Santana ou para os telefones: (75) 99221-5319/ 98243-0170/ 99241-6037.

adblock ativo