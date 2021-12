Família baiana precisa de US$ 1 mi para transplante de bebê

A história de Pedro da Lavra Baragão comoveu os brasileiros em 2014. O menino sofria da Síndrome de Intestino Curto e a família fez uma campanha para arrecadar dinheiro para realizar a cirurgia nos EUA, o que aconteceu este mês. Agora outro Pedrinho, o baiano Pedro Gomes Oliveira, de sete meses, faz o mesmo pedido que o xará.

O Pedrinho da Bahia nasceu no dia 14 de julho no município baiano de Eunápolis. No dia após seu nascimento, a família e médicos perceberam algo errado com a criança, que tinha dificuldade para respirar. O garoto foi transferido para o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, onde está internado. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, o bebê tem o mesmo problema de saúde do outro Pedrinho.

Agora a família da criança faz uma campanha na internet para tentar arrecadar US$ 1 milhão para realizar o transplante de intestino em Miami, nos Estados Unidos. O procedimento não é realizado no Brasil.

De acordo com a página da campanha "Salve o Pedrinho - Um pequeno gesto e um grande milagre", por enquanto, a ação arrecadou R$ 47.984,24. A cirurgia precisa ser realizada quando o menino completar 1 ano e estiver com o peso entre 8 kg e 10 kg. Atualmente, ele tem 6,690 kg.

O pai do menino Ivanilto Oliveira é motorista de caminhão e a mãe Sueide Gomes não trabalha para cuidar de Pedrinho.



Doações para Pedrinho podem ser feitas pelas contas do Banco do Bradesco (agência 2901, conta poupança 1000911-1) ou da Caixa Econômica Federal (agência 2983, operação 013, conta poupança 31115-7)

adblock ativo