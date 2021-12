Família acusa sertanejo Marcelo de abusar de adolescente

A família de uma adolescente de 14 anos acusa o sertanejo Marcelo, que forma dupla com João Lucas, de abusar de jovem em Barreiras, a 858 km de Salvador. Segundo parentes da suposta vítima, ela foi localizada, por volta das 5h da manhã desta sexta-feira, 5, no hotel onde os cantores estavam hospedados. Ainda, de acordo com a família, ela foi levada para o local em uma van da dupla João Lucas e Marcelo, que se apresentou no Parque de Exposições da cidade.

Como os artistas e demais componentes do grupo não foram localizados pela polícia no hotel, a assessora da dupla, Fernanda Andrea Cappellesso, foi conduzida para o Complexo Policial do município, onde prestou depoimento ao delegado Francisco Carlos de Sá.

De acordo com a tia da jovem, Ivanilde Pereira de Souza, que acompanhava a garota e outra sobrinha no show, depois da apresentação, elas estavam atrás do palco fazendo fotos com os artistas. Neste momento, um dos assessores disse, segundo a tia da garota, que o cantor Marcelo queria falar com a adolescente. Em seguida ela entrou no veículo com a porta fechada. Ainda segundo Ivanilde, ela correu atrás da van pedindo para que eles parassem, mas não foi atendida. A família foi avisada e a Policia Militar foi acionada, quando a encontraram no hotel.

A adolescente está no Departamento de Polícia Técnica de Barreiras para fazer exame para comprovar se houve o ato sexual, o que é negado pela garota. Ela admitiu para o delegado, no entanto, que houve troca de carícias entre ela e o cantor Marcelo e que ela não quis consumar o ato.

A assessora da dupla, por sua vez, afirma que esteve com ele todo o tempo depois que saíram do parque e que seria impossível ter acontecido alguma coisa entre Marcelo e a menina de 14 anos.

A dupla tem apresentação nesta sexta à noite em Goiânia (GO). O delegado Francisco Carlos de Sá está em contato com a assessoria dos artistas para solicitar sua vinda para Barreiras para prestar depoimento. As imagens do circuito interno do hotel devem ajudar a polícia a esclarecer de fato com quem a adolescente chegou no hotel.



