Falta de plano emergencial em Pedra do Cavalo preocupa população

Questões que vêm preocupando a população que reside próximo à barragem de Pedra do Cavalo foram debatidas na manhã desta terça-feira, 19, em audiência pública na cidade de Cachoeira (distante 110 km de Salvador). Estiveram presentes no evento autoridades, vereadores de São Félix e Maragogipe, líderes de associações e moradores.

De acordo com informações da assessoria da Câmara Municipal, a equipe técnica do Grupo Votorantim (empresa que possui a concessão para geração de energia) explanou sobre o assunto e, logo em seguida, abriu espaço para o público presente fazer perguntas. Entre os assuntos, o mais comentado foi a falta de um plano emergencial. Já as questões ambientais não foram discutidas durante o encontro.

Tanto a Companhia De Engenharia Hídrica E De Saneamento Da Bahia (Cerb), que é proprietária de Pedra do Cavalo, quanto a Votorantim afirmaram que a barragem é segura e passa por vistorias frequentes. Já em relação ao plano emergencial a engenheira e coordenadora de Segurança de Barragens da Cerb, Maria da Graça Maia Lopes, afirmou que não revisou todo o documento da Votorantim e que a Cerb ainda vai elaborar um projeto, cujo prazo de entrega está previsto para dezembro de 2019.

No entanto, segundo informações da assessoria da Câmara, o gerente de planejamento da geração da Votorantim, Jorge Lopes, afirmou que a empresa possui uma plano estratégico, mas que não será divulgado para "não causar pânico na população".

O Superintendente da Defesa Civil do Estado, Paulo Menezes, declarou que a obrigação de fazer um plano emergencial é do município, por meio da Defesa Civil Municipal, e garantiu que enviará um ofício cobrando das prefeituras de Cachoeira, São Félix e Maragogipe a efetivação da Defesa Civil. O vice-prefeito de Cachoeira, Gevaldo Simões, salientou que levará essa cobrança ao executivo para que algo seja feito o quanto antes.

