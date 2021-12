Falta de necrópsia faz polícia interromper velório de menina

Policiais do 1º Departamento de Polícia Civil de Feira de Santana tiverem que interromper, na manhã desta segunda-feira, 11, o velório da menina Ana Caroline de Jesus Melo Oliveira, de um ano e 11 meses, que acontecia na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua do México, bairro do Tomba, em Feira de Santana. O motivo: a criança, que morreu no início da tarde de domingo, 10, após uma porta cair sobre sua cabeça, não passou pelo procedimento de necrópsia.

"Recebemos uma denúncia e fomos até o local com uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e lá conversei com os familiares da vítima, informando que teríamos que levar o corpo para o DPT para fazer a necrópsia, por se tratar de morte violenta", disse a delegada Martine Veloso.

Segundo ela, a policlínica do Tomba que atendeu a menina após o incidente não deveria ter liberado o corpo para sepultamento sem antes passar por perícia no DPT. " É necessário que as pessoas saibam que em casos como esses ou parecidos, exemplo: uma morte que foi provocada por uma queda, o corpo tem que passar por perícia da Polícia Civil. Só os peritos têm competência para identificar a causa mortis", explica.

Martine ainda relatou como foi ter que interromper o funeral. " Eu tive que chamar os pais da menina e instruí-los do procedimento. Apesar de tudo, eles entenderam e me acompanharam para o DPT. Pedi aos médicos legistas para realizar a necrópsia o mais rápido posssível. O corpo foi liberado para enterro duas horas meia depois da intervenção no velório.

O laudo cadavérico que definirá a causa da morte de Ana Caroline sai em até 15 dias. A suspeita é que a menina sofreu traumatismo craniano após ser atingida na cabeça por um portão, enquanto brincava com outras crianças. Ana faria dois anos no próximo dia 30 deste mês.

Os médicos da policlínica responsáveis pela liberação do corpo para o sepultamento serão chamados para prestar esclarecimentos.

adblock ativo