Falta de estrutura prejudica alunos da cidade

Por conta do baixo resultado no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) - em 2011, alcançou apenas 3.2, a menor média dos municípios baianos – o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediram, em 2014, 14 recomendações para garantir a melhoria da educação, entre elas: instalação de bibliotecas, salas de informática e refeitórios mobiliados; inclusão de frutas e hortaliças na merenda escolar; acompanhamento de nutricionista; e uso de ventiladores e/ou ar condicionado nas unidades de ensino.

>>Crianças são levadas à escola em ‘paus de arara’

>>Compra de livros gera suspeitas na cidade

Cinco anos depois, o Ideb avançou 0,3, chegando em 3,5 em 2017. Das orientações do MPF e MP-BA, a merenda escolar foi a única que teve melhorias. Um Termo de Ajustamento de Conduta chegou a ser firmado entre o MP e a prefeitura na gestão anterior. Segundo o órgão, as determinações foram cumpridas.

Pouca melhora

Na Escola Municipal Lagoa do Padre foi instalada uma sala de informática, mas os computadores estão sem uso, pois não há internet. A sala que deveria ser ocupada por alunos transformou-se em um depósito para armazenar livros e materiais de limpeza. Segundo o Censo Escolar do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), das 140 escolas do município, apenas dez têm internet.

Os ventiladores amenizam o calor forte do Sertão, mas alguns aparelhos da escola não estão funcionando. A unidade tem vários problemas na estrutura física. As paredes estão sujas e os banheiros, danificados. Quadra esportiva é artigo de luxo na zona rural. “Nossas aulas de educação física são no campo de futebol do povoado. É no sol mesmo”, conta Júlio César, 12 anos, aluno do 6º ano. “Já melhorou bastante, mas tem muita coisa para avançar. Temos feito esse esforço”, pondera o vice-diretor Ernando Lopes.

Estudantes convivem com problemas estruturais

Essas condições contribuem para que os alunos de Pilão Arcado tenham um baixo desempenho nas avaliações do Inep. Na Prova Brasil de 2017, apenas 17% dos alunos do 5º ano obtiveram boas notas em leitura e interpretação de textos. Quanto aos alunos do 9º ano, somente 5% foram bem avaliados. Em Matemática, os números são ainda mais baixos. 11% dos alunos do 5º ano demonstraram aprendizado adequado. No 9º ano, só 1% dos estudantes conseguiram resolver os problemas de maneira eficaz.

Em nota, a prefeitura afirma que, de acordo com o Plano de Ação/2019, a unidade “está entre as escolas licitadas para o 2° Lote de execução de reformas e ampliação com edital publicado em 06/12/2018 e licitação realizada em 07/01/2019”.

adblock ativo