Falta de combustível é pontual e não afeta consumidor

A previsão da falta de gasolina em postos de combustível da Bahia feita pelo Sindicombustíveis não se concretizou nesta quarta-feira, 8. O sindicato apontou apenas três postos com falta parcial de combustível: o posto Yansã, na via Parafuso (BA-545), Posto nota 10, na Avenida ACM e Posto 2 também na via Parafuso.

A administração do posto Yansã informou que o estabelecimento ficou sem gasolina das 13h as 16h nesta quarta. E outro posto da rede ficou 24h, de terça para quarta-feira, sem o combustível, normalizando a situação na tarde desta quarta.

Já o posto Nota 10 afirma que nesta terça-feira ficou sem o combustível. "Faltou de manhã até as 18h quando recebemos um carregamento, mas já está acabando novamente", disse João Andrade, gerente do posto.

O Sindicato Nacional da Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) informou, , por meio de nota, que o mercado da Bahia está abastecido e que eventuais problemas logísticos são pontuais, não afetando a disponibilidade do produto ao consumidor.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Petrobras, já que os postos apontados pelo sindicato com problemas são da bandeira BR, mas até o fechamento da matéria não teve resposta.

