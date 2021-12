Falta de água atinge distrito de Maria Quitéria

Sem receber água tratada pela Embasa nos últimos quatro meses, moradores do distrito de Maria Quitéria em Feira de Santana, a 110 km de Salvador, reclamam que as contas continuam chegando às casas, embora tenham que pagar para receber o produto por meio de carros-pipa particulares.

"Estamos recebendo contas de uma água que não consumimos. Isto não é justo, pois para ter água em casa a gente está pagando entre R$ 20 e R$ 30 para encher a caixa de 500 litros, que dura no máximo três dias", afirmou uma das líderes da comunidade fazenda Casa Nova, Valdenira Lima, de 56 anos.

Ela disse que, apesar de a Embasa "mandar carros-pipa de vez em quando, eu nunca consegui pegar um balde, pois eles deixam a água na vila e, quando eu chego, já acabou. Toda vez que a gente liga pedindo água, eles (Embasa) dizem que vão mandar os carros e que vêm resolver o problema. Mas é só conversa", enfatizou.

Já na casa da família de Brás Avelino Lopes de Jesus, 66 anos, "há quase quatro meses só sai ar das torneiras e está sendo muito difícil a gente pagar para ter água em casa, pois isso nunca pode faltar".

Ele disse que está dividindo a conta do carro-pipa com os vizinhos, pagando entre R$ 180 e R$ 200 por carregamento, mas não dá para passar mais de uma semana. "E ainda mandam a conta da Embasa para a gente pagar", reclamou.

Sua filha, Rosimeire de Jesus, disse que "só depois de uma manifestação que fizemos esta semana (dia 15) em frente à Embasa a empresa mandou um carro-pipa aqui para nós. Estamos esperando o prazo de oito dias que pediram para resolver; caso contrário, vamos voltar a protestar".

Estiagem

Além da falta d'água por parte da Embasa, a região enfrenta uma temporada de estiagem, o que se reflete em aguadas e poços secos, de acordo com o pedreiro Gerson da Paixão, 29 anos.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, José Sales, mais conhecido como Zé Grande, "pelo menos oito comunidades estão enfrentando sérios problemas, não só com a falta de água, mas também com a falta de pasto".

Ele estima que entre 50% e 70% da produção agrícola está perdida, "o que dificulta ainda mais a vida dos moradores. Muitos já não têm de onde tirar dinheiro para abastecer suas casas".

Embasa

Por meio da assessoria de comunicação da coordenação regional de Feira de Santana, a Embasa informou que, com a elevação das temperaturas, fenômeno típico desta época do ano, o consumo de água aumenta cerca de 30%.

"Com isso, algumas áreas, a exemplo das localidades de Casa Nova e Lagoa Grande no distrito de Maria Quitéria, registram baixas pressões na rede de abastecimento, o que leva a uma ampliação nos intervalos de abastecimento entre as localidades", informa a nota.

Sobre os talões de cobrança de água no período em que os moradores não receberam o fornecimento, a empresa anunciou que será feita uma análise das contas emitidas. Segundo a Embasa, poderá haver cancelamento da fatura e, no dia 28 de dezembro, será feita uma reunião com os moradores "para orientá-los sobre o regime de abastecimento e a necessidade da existência de tanques nos imóveis".

adblock ativo