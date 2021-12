Falsos dentistas são presos em flagrante em Porto Seguro

Dois homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira, 12, por atuarem ilegalmente como dentistas na cidade de Porto Seguro, a 719 km de Salvador.

Francisco de Assis Santos Correia e Elzito de Jesus Ribeiro já exerciam a profissão há alguns anos e foram detidos em uma operação da polícia militar, juntamente com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

No consultório de Francisco, a polícia encontrou materiais e equipamentos exclusivos de cirurgião-dentista. Apesar do flagrante e de estar com um paciente, o acusado negou a prática.

Já Elzito Ribeiro confessou que trabalhava com próteses e extração de dentes há vinte anos, em um espaço adaptado nas proximidades de sua casa, que era usado como gabinete odontológico. Os acusados foram levados para a delegacia de Porto Seguro. As informações são do site Radar 64.

