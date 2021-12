Falsos dentistas são presos em flagrante em Conquista

Fiscais do Conselho Regional de Odontologia (Croba) e a Polícia Militar prenderam em flagrante Otaviano Nascimento, de 82 anos; Gilderlandio Silva, de 53, e Gildete de Eça, de 54, que atuavam ilegalmente como dentistas em Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador), no sudoeste do Estado.



A prisão foi realizada na terça-feira (8), após flagrante nos consultórios. Os três eram protéticos que atuavam como dentistas e ofereciam serviço odontológico sem qualificação técnica e a devida habilitação legal.



Eles foram conduzidos à delegacia, onde assumiram a ilegalidade, foram ouvidos e vão responder pelo crime em liberdade.



Sem graduação



Os três não possuíam graduação nem formação técnica, apesar de atuar na profissão, e foram presos pelo crime de exercício ilegal da profissão, que prevê pena de seis meses a dois anos de detenção. Dois foram presos com consultórios no centro da cidade e outro em um consultórios na periferia.



Segundo informações da equipe do Croba que acompanhou a fiscalização, os falsos dentistas ofereciam serviços como o de cirurgião dentista, realizando procedimentos ortodônticos como restaurações e extrações e ainda confeccionavam próteses. Os consultórios funcionavam sem autorização, sem a presença de cirurgião-dentista e sem os devidos cuidados de biossegurança e higiene.



Denúncia



De acordo com informações de Francisco Simões, presidente do Croba, a denúncia surgiu por parte dos cirurgiões dentistas da cidade e foram comprovadas pelo representante do órgão na cidade. "Os falsos profissionais estavam atuando por muitos anos. Todos confessaram que atendiam pacientes. Durante a fiscalização, um deles estava atendendo um paciente", contou. Segundo Simões, como os três não são cirurgiões dentistas, o Croba não pode abrir processo. "Mesmo assim, eles responderão por crime baseado no artigo 282.



O Conselho investe em publicidade e divulgação para esclarecer à população do risco de ser atendido por estes falsos dentistas, risco a saúde geral, podendo inclusive adquirir doenças infecto-contagiosas ou mesmo a morte", orientou Francisco Simões.



"Práticos".



O Croba recebe diversas denúncias de suspeita de exercício ilegal da odontologia, principalmente no interior do Estado. Pessoas não habilitadas ao exercício da odontologia são conhecidas popularmente como "práticos".



"No Estado, encontramos casos de falsos dentistas principalmente nos bairros e comunidades mais carentes. Esse ano registramos casos em Feira de Santana e Conquista", disse Francisco Simões.



O presidente do Croba salientou que o maior problema encontrado pela fiscalização ocorre quando o falso dentista atende na própria residência.



"A burocracia é grande e facilita esse tipo de crime. Só com mandado de segurança expedido pelo juiz, que permite o ingresso na residência é que conseguimos autuar".

adblock ativo