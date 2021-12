Falso policial civil é preso em Senhor do Bonfim

Investigadores da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim, cidade a 364 km de Salvador, prenderam nesta sexta-feira, 15, Luiz Antônio de Souza Gomes, 31 anos, com uma identidade funcional de perito médico legal falsificada.

Os agentes ainda apreenderam com o suspeito, que na verdade é auxiliar de serviços gerais, um veículo com restrição judicial. Luiz Antônio trabalha numa empresa terceirizada que presta serviço no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim. Ele vinha se identificando para a população da cidade como policial civil.

No momento da prisão, o falsário portava um simulacro de arma de fogo e o veículo apreendido com ele havia sido adquirido num site de anúncios, com um valor muito abaixo do valor de mercado.

Autuado em flagrante, o criminoso vai responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsa identidade, ficando custodiado na carceragem da 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim, à disposição da Justiça.

