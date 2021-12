Falso médico é preso em Humildes

Um homem foi preso por exercer ilegalmente a profissão de médico na tarde da quinta-feira, 1º, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (100 km de Salvador). Dorean Christian Gomes dos Santos, 40 anos, usava o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de outro médico.

Ele já atuava na policlínica há seis meses quando foi descoberto por um médico que conhecia o profissional dono do CRM usado pelo criminoso. Dorean alega que realmente se formou em medicina na Bolívia, apesar de usar a documentação falsa, porém não apresentou documentos que comprovassem a formação.

Por meio de nota, a prefeitura informou que Dorean Christian não faz parte do quadro da Secretaria de Saúde de Feira de Santana e não é ligado à cooperativa médica contratada pelo Município. A secretária de Saúde vai instaurar uma sindicância e notificará ainda nesta sexta-feira a Coopersaude, para prestar esclarecimentos, informou ainda.

