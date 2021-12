Falso médico é preso em hospital municipal de Mortugaba

Um homem que praticava ilegalmente a medicina foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira, 19, no município de Mortugaba, a 728 km de Salvador. O falso médico utilizava o CRM de outra pessoa há cerca de cinco meses.

De acordo com a PF, a denúncia de que alguém atuava ilegalmente como médico no município estava sendo investigada desde dezembro de 2014. Os policiais federais identificaram o suspeito em uma escala de plantão do Hospital Municipal Santo Antônio e se dirigiram à unidade de saúde. Ao chegar ao local, foram informados de que o suspeito estaria descansando nas dependências do hospital.



Os PFs revistaram a mochila do falso médico e encontraram diversos documentos em seu nome, inclusive um diploma emitido por uma universidade boliviana, com uma foto sua, um carimbo e também algumas receitas médicas emitidas pelo mesmo na farmácia em frente ao hospital.

A Secretaria de Saúde do município de Mortugaba informou à polícia que o falso médico teria sido indicado pela prefeitura de Urandi, município próximo à Mortugaba, onde teria trabalhado. O acusado trabalhou também para a prefeitura de Pindaí, outra cidade da região. Ainda conforme a Secretaria, os pagamentos feitos ao suspeito eram oriundos de verbas repassadas pelo Ministério da Saúde.

O acusado não teve a identidade divulgada pela Polícia Federal. Ele irá responder na Justiça por exercer ilegalmente a medicina.

