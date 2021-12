Falso médico é preso em flagrante no interior da Bahia

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, 14, por exercício ilegal da medicina no Hospital de Municipal de Quijingue (a 300km de Salvador). Segundo a Polícia Civil, ele usava o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) de um médico licenciado, sem autorização do profissional.

O homem foi preso após denúncia e teria revelado que se formou em medicina na Bolívia, não tendo registro no CRM do Brasil. O falso médico, que é natural de Santarém, no Pará, foi autuado por exercício ilegal da medicina e por falsa identidade.

