Falso médico é preso em Aurelino Leal

Um falso médico foi preso no município de Aurelino Leal, a 281 km de Salvador, na noite deste domingo, 25. O acusado trabalhava no Hospital Geral daquele município há duas semanas, utilizando o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de um profissional de Salvador.

Segundo informações da 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), Alexandre Stramandinoli Correa da Silva, de 41 anos, havia acabado de internar uma criança no momento do flagrante. Ele foi preso por policiais civis de Aurelino Leal e encaminhado à carceragem da 7ª Coorpin/Ilhéus.

A denúncia foi realizada pelo médico dono do CRM, que também se chama Alexandre. Em depoimento à polícia, o falso médico alegou ser estudante de medicina na Bolívia, mas não apresentou nenhum documento comprobatório. Com ele foram apreendidos o registro do CRM que usava e várias receitas médicas de pacientes, com assinaturas e carimbos falsos.

O investigador da Delegacia de Polícia de Aurelino Leal, Aécio Portela, contou à reportagem de A TARDE que se passou por paciente para dar o flagrante. "Identificamos o suspeito em uma escala de plantão do Hospital Geral do município e nos dirigimos à unidade de saúde. Preenchi uma ficha e esperei ser chamado. Entrei no consultório e minutos após o atendimento dei voz de prisão", disse o agente.

Segundo o policial, o estudante não resistiu à prisão, mas se negou a falar. Alexandre trabalhou também no Hospital São Vicente de Paula, em Ubaitaba, outra cidade da região. "Era conhecido por Dr. Alexandre e os pacientes até gostavam dele", revelou o agente.

De acordo com Portela, a direção do Hospital Geral informou que contratou o falso médico através de uma cooperativa de médicos. "O nome da cooperativa não foi informado, mas serão ouvidos amanhã [terça-feira, 27] quando serão colhidas novas informações", afirmou. Nesta terça também serão ouvidos os pacientes do "Dr. Alexandre", que já se encontra custodiado no Presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus.

Fiscalização

Segundo o médico Otávio Marambaia, conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), é praticamente impossível uma fiscalização 100% efetiva, devido às dimensões do Estado. "No entanto, visitas regulares são feitas pelo Departamento de Fiscalização para coibir esta prática na capital e no interior", garantiu.



Segundo Marambaia, o Conselho orienta os médicos a terem cuidado com seu carimbos e blocos de receituário e, ao menor sinal de que seu nome e registro esteja sendo usado irregularmente, denunciar à polícia e ao próprio Cremeb. O órgão registra preventivamente a ocorrência, evitando que o médico venha a ter imputado a seu nome atos que não cometeu ou participou, informou o conselheiro.



Contudo, não são só os médicos que devem ter cautela. "O Cremeb tem buscado incessantemente alertar e orientar os gestores públicos para os cuidados na hora de contratar médicos. Infelizmente muitos gestores por desídia, ingenuidade ou desorganização não prezam estas orientações e expõem a população aos falsos profissionais", lamentou Marambaia.

Para tentar impedir a falsificação dos registros do CRM, uma nova identificação profissional já está disponível. Segundo o conselheiro a nova carteirinha é mais moderna e mais difícil de falsificar. "Os médicos que ainda não mudaram a sua identificação, que o façam o quanto antes", orientou.

