Falso médico é preso atuando em hospital de Nova Soure

Um homem, identificado como Aislan Deivid Pimentel França de Souza, foi preso na noite desta sexta-feira, 15, após ser flagrado atuando ilegalmente como médico no Hospital Municipal de Nova Soure (distante 240 km de Salvador).

O suspeito se apresentava como Aislan Pires Fernandes. No livro de registros do hospital constavam vários atendimentos realizados pelo falso médico em anos diferentes.

Aislan já havia realizado vários atendimentos

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem se aproveitava do homônimo do primeiro nome para aplicar o golpe. O oficial contou ainda que o médico verdadeiro mandou uma mensagem para um militar da unidade agradecendo pelo flagrante.

Após denúncia anônima, Aislan foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia Territorial do município de Ribeira do Pombal (distante 300 km de Salvador).

