Falso educador físico é preso com drogas e anabolizantes na Bahia

Um falso professor de educação física foi preso na noite de sábado, 15, na cidade de Senhor do Bonfim (a 375 km de Salvador), no norte da Bahia. Albérico Ricardo Simões dos Santos atuava em uma academia e foi flagrado com arma, drogas e anabolizantes.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi localizado por equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim) após uma denúncia anônima.

De acordo com o site Acorda Cidade, durante a abordagem, os policiais encontraram maconha, cocaína embaladas para venda, uma arma de fogo de fabricação caseira e material para acondicionar drogas, além de anabolizantes, seringas e mais de R$ 1 mil.

O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia. O suspeito será autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e exercício ilegal de profissão.

