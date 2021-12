Falso dentista é preso em flagrante em Itororó

Um falso dentista foi preso em flagrante em Itororó, no Centro-Sul da Bahia. De acordo com o Blog do Anderson, o idoso de 68 anos exercia ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista. Ele atuava na área há 40 anos.

Policiais militares e fiscais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) chegaram na clínica dele no momento em que ele atendia uma mulher. Ele alegou que trabalhava com próteses, mas os funcionários do CRO-BA acharam dentes recém extraídos no lixo do local.

O idoso vai responder por exercício ilegal da profissão, o que cabe pena de prisão de seis meses a dois anos.

