Falha resulta em vazamento de urânio em mina de Caetité

Uma falha durante uma operação no processo de embalagem na mina de urânio da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), localizada no município de Caetité (distante a 757 km de Salvador), resultou em um vazamento do material no último dia 18 de outubro.

Segundo Lucas Mendonça dos Santos, funcionário da INB - que trabalha na área do painel de controle da mina - e um dos diretores do Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião, cerca de 120 kg de urânio vazaram. O incidente aconteceu quando era realizada a última etapa do processo de beneficiamento do material, na Área 170, onde ocorre a embalagem do produto. Nesta etapa, o urânio é colocado em tambores, que suportam cerca de 400 a 450kg do material, conforme o funcionário.

Após serem pesados e atingirem a capacidade máxima, os recipientes são vedados de forma automática por um mecanismo, de acordo com o funcionário. "A falha aconteceu porque a válvula foi colocada no modo manual. O operador se confundiu e retirou o tambor do equipamento com a válvula ainda aberta", afirmou Lucas.

Ainda segundo Lucas, a suspeita inicial era de que cerca 250kg de urânio tivessem sido vazados. "Logo depois do incidente, a área foi lavada. Mas, como o local estava aberto e venta muito, é provável que os trabalhadores que estavam fora da área respiraram urânio. Além do mais a gente não tem noção da quantidade de urânio que foi lançado no ar", pontua.

A INB confirmou, por meio da assessoria de comunicação, que houve o vazamento na unidade na área de embalagem de concentrado de urânio, segundo a empresa, ocasionada por falha de um equipamento mecânico. De acordo com a INB, a quantidade de concentrado que transbordou foi em torno de 100 quilos. Conforme a empresa, um tambor tem capacidade para armazenar 400 quilos.

"Essa área é preparada para conter, recuperar o material e impedir que haja qualquer vazamento para outras áreas da unidade ou para o meio ambiente", informou a INB, ressaltando que o concentrado foi recuperado e a área completamente limpa, até que não houvesse nenhum traço do material no local: "O projeto da instalação já prevê este tipo de atividade e, para isso, equipamentos e pessoal são imediatamente acionados para resolver a questão."

Ainda conforme a INB, o incidente foi comunicado à Comissão Nacional de Energia Nuclear.

