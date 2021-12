Faculdade oferece três mil vagas para cursos gratuitos em Lauro de Freitas

Cerca de três mil vagas são oferecidas pela Faculdade Uninassau, em Lauro de Freitas, para cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas do projeto Capacita acontecem de 10 a 25 de janeiro, na sede da instituição (avenida Santos Dummont, km 4,5, Centro - ao lado do Hospital Menandro de Faria).

Os interessados podem se inscrever no portal da Uninassau em um dos seguintes cursos: Noções de Primeiros Socorros; Dicas para arrasar no processo seletivo; Desafios e tendências do Marketing Digital; Desmitificando o Português e suas regras no processo de comunicação; Liderança Inovadora; Noções de Direito do Consumidor; Licitações; Noções de Direito previdenciário; Trabalhador Consciente: Mudanças na Legislação Trabalhista; curso de Excel básico; Alimentação Orgânica; Dieta vegetariana e vegano; Noções de Hematologia clínica e Obesidade e atividade física.

Já aqueles que desejam abrir o próprio negócio podem esclarecer dúvidas no curso 'Direito Empresarial para microempreendedores: Como montar meu negócio e superar a crise econômica'. O Capacita ainda contará com a palestra: O Profissional do conhecimento e o Ensino a Distância. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (71) 3505-4517.

