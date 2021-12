Faculdade oferece bolsas de estudo de até 100% em Salvador e Lauro de Freitas

Estão abertas as inscrições para bolsas de estudos nos cursos de graduação da faculdade Unime. Os interessados em concorrer aos descontos devem se inscrever para o vestibular da instituição, cujas provas acontecem no dia 26 de novembro, às 9h.

As inscrições podem ser realizadas pela internet ou, pessoalmente, nas unidades da Unime de Salvador (Rua Prof. Jairo Simões, 3172 - Imbuí) e Lauro de Freitas (Av. Luiz Tarquínio, 600 - Centro).

As bolsas de estudo variam de 50% a 100% e serão concedidas de acordo com a pontuação do candidato no processo seletivo. Todos os aprovados que efetuarem a matrícula ganham acesso gratuito a uma plataforma de empregos com quase cinco mil empresas cadastradas e mais de 40 mil vagas anunciadas.

