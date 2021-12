Faculdade baiana realiza 1º Congresso Jurídico de Direito Penal

A Faculdade Regional da Bahia (Unirb), localizada em Alagoinhas (distante 116 km de Salvador), promoverá o 1º Congresso Jurídico de Direito Penal nesta quinta-feira, 12, e sexta, 13. O foco principal do evento, que ocorre no auditório da instituição, será tratar como tema o Projeto de Lei Anticrime.

Entre os vários tópicos que serão debatidos durante a palestra, estão os novos desafios do processo penal, pacote anticrime e justiça negocial, a educação jurídica brasileira, alterações no código penal, código de processo penal e na lei de execuções penais, entre outros.

Para ministrar o congresso, a Unirb divulgou a presença de 15 palestrantes com renome nacional que vão trazer temas atuais relacionados ao Direito Penal. Entre os convidados, estarão o juiz federal Fábio Roque e o presidente nacional dos delegados civis, Rodolfo Laterza.

As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do Sympla. Além disso, os interessados poderão acompanhar a programação pelo Instagram do evento.

