Fachada do Fórum de Vitória da Conquista desaba

Parte da fachada do prédio do Fórum de Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador, desabou na tarde de sábado, 19. Ninguém ficou ferido.

A entrega do prédio da Vara da Família e do Núcleo de Conciliação foi uma ação do desembargador Eserval Rocha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). A obra foi entregue e os serviços começaram a funcionar no início de maio de 2014 e inaugurada oficialmente no dia 15 de outubro do mesmo ano.

Na manhã desse domingo, 20, um engenheiro da empresa responsável pela construção esteve no local. Ainda não se sabe o que provocou o desabamento.

