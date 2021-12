Facção invade casa para matar rival, mas executa irmã

Olhares assustados tentavam ver pelas frestas das portas e janelas o que a reportagem fazia na Rua Maria Meire, no bairro de Nova Vitória, em Camaçari. Os poucos moradores que se aventuraram a sair à rua, à tarde, estavam de passagem e adiantavam ainda mais o passo diante de questionamentos sobre o assassinato de Isabel Conceição da Silva, 21 anos. A jovem foi morta a tiros no lugar do irmão, dentro de casa, na manhã desta sexta-feira, 29.

A família não estava na residência à tarde. "Depois que levaram o corpo, eles saíram daí. Não sei para onde foram. Não sei de nada", disse uma pessoa, antes de entrar rapidamente em casa.

De acordo com a delegada Maria Tereza dos Santos, titular da 4ª Delegacia de Homicídios (4ª DH), em Camaçari, a morte de Isabel foi motivada pela guerra entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comissão de Paz (CP).

Tudo começou com uma troca de tiros entre integrantes dessas facções na noite de quinta-feira (28), no bairro. PMs do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam um suspeito de participar do confronto, que foi ouvido e liberado.

"A outra facção entendeu que ele foi liberado por tê-los entregado à polícia. E, hoje pela manhã (sexta), invadiram a casa para matá-lo. Como não o encontraram, mataram a irmã dele, que não tem nada a ver com o tráfico de drogas", afirmou a delegada Maria Tereza. "Agora, está assim: eles vão matar um rival e, se não acham, matam um familiar para mostrar poder de fogo", disse.

Preso em flagrante

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Isabel foi preso em flagrante poucas horas após o crime por policiais da 4ª DH/ Camaçari e do 12º BPM. "Eloy Ribeiro dos Santos é um dos que participaram do crime. Ele foi para matar", afirmou a delegada Maria Tereza.

Nenhum material ilícito foi apreendido com ele. A reportagem não teve acesso ao preso. A delegada informou ainda que outro suspeito é conhecido como Júnior e tanto ele, quanto Eloy, são integrantes do BDM. "Júnior é filho do traficante 'Capenga'", completou a titular. A família de Isabel deve prestar depoimento à polícia na próxima semana.

