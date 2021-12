Fábrica de gelo é flagrada sendo abastecida através de 'gato'

Uma fábrica de gelo foi flagrada por equipes da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento ) sendo abastecida por ligação clandestina na quarta-feira, 17, no bairro de Recreio Ipitanga, em Lauro de Freitas - Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Embasa, um funcionário da fábrica chegou a solicitar um carro-pipa para justificar o abastecimento do imóvel, que estava com a ligação cortada por falta de pagamento, com a intenção de despistar os policiais e técnicos.

O responsável pelo estabelecimento não estava presente no momento da ação e será chamado para prestar esclarecimentos na 27ª Delegacia de Polícia, localizada no município. O imóvel possui uma dívida de R$57 mil e cinco contas em aberto.

“Além de precisar regularizar a situação, será calculada a estimativa de consumo durante o período que o imóvel estava sem abastecimento regular e cobrada multa”, conta a gerente comercial da empresa que acompanhou a operação.

De acordo com a lei, qualquer intervenção no hidrômetro e na rede distribuidora de água com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

