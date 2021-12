Fábrica de colchões em Simões Filho será leiloada por R$ 7 milhões

Uma Fábrica de colchões localizada na cidade de Simões Filho será leiloada com lance inicial de R$ 7 milhões. A Brasfoam Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Ltda será vendida devido a uma ação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA). O leilão será encerrado na manhã da próxima quarta-feira, 4 de julho.

Estima-se que a fábrica seja avaliada em até R$ 14 milhões. O imóvel está localizado no Parque Industrial CIA/SUL, Simões Filho, e contém dois galpões industriais, sendo um prédio administrativo com refeitório, vestiário, guarita, reservatório de água, sanitários e demais instalações.

Além deste, o leilão dispõe de outros imóveis, automóveis e equipamentos que são ofertados em mais de 200 lotes. Os lances podem ser através do site de leilões do órgão.

