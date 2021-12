Fábrica de chocolate oferece 220 vagas para trabalho até esta quarta

Quem estiver em busca de emprego tem até o final desta quarta-feira, 15, para concorrer a uma das 220 vagas que a fábrica de chocolate Lacta oferece no estado. As oportunidades são para contratos temporários no período da Páscoa.

Os selecionados vão atuar diretamente no contato com os clientes na escolha dos produtos nos pontos de venda. O período de atuação dos profissionais começa ao longo de março e vai até o domingo de Páscoa, em abril.

Para concorrer, os candidatos devem atender o seguinte perfil: ter 18 anos ou mais, ter o Ensino Médio completo, boa capacidade de comunicação para abordar clientes, pró-atividade e perseverança. Experiência prévia em Vendas/Merchandising será um diferencial.

Os currículos devem ser enviados até às 23h59 desta quarta, para o seguinte endereço de email: cadastro.dpromo@gmail.com

adblock ativo