Fábrica clandestina de explosivos é desmontada em Muritiba

Uma fábrica clandestina de explosivos foi desmontada na cidade de Muritiba (a 140 quilômetros de Salvador) nesta segunda-feira, 28. Um homem foi preso.

No local, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta terça, 29, foram apreendidos 590 kg de pólvora, 100 kg de salitre, 25 kg de enxofre, um saco de carvão pilado, balança e misturador industrial, além de uma socadora automatizada.

Ainda de acordo com a SSP-BA, os policiais chegaram no local onde ficava a fábrica, nas proximidades do Hotel Fícus, na zona rural, por meio de denúncias anônimas. Lá, um homem, ainda não identificado, foi encontrado e encaminhado para a Delegacia Territorial de Muritiba.

adblock ativo