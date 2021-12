Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi desarticulada na noite da sexta-feira, 27, no município de Ibirataia (distante 345 km de Salvador). No local, foram apreendidas seis espingardas, canos para fabricações de armas calibre .12, e materiais para confecções dos armamentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma operação de inteligência policial levou à descoberta do imóvel, que era utilizado para fabricar as armas em uma localidade conhecida como Feto, na zona rural do município.

O dono do imóvel, identificado como Joel Santos Cruz, conseguiu fugir pela mata fechada. A 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ibirataia), que investiga o caso, procura pelo suspeito.

Da Redação Fábrica clandestina de armas de fogo é desarticulada na Bahia

adblock ativo