Fábio Vilas-Boas pede desculpas após cobrar engajamento de famosos no combate à Covid-19

Após cobrar engajamento dos famosos no combate à Covid-19, o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, pediu desculpas neste domingo, 28, através da sua conta no Twitter.

Em publicação na mesma rede social, na última sexta-feira, 26, o gestor citou o nomes de artistas do cenário baiano, como as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Cláudia Leitte, cobrando que essas figuras se posicionassem de maneira mais propositiva contra o coronavírus.

Contrariada pela fala de Vilas-Boas, Ivete respondeu ao secretário: " Não gosto de politicagem. Isso já está claro para todos que me acompanham. Cada um deve saber das suas responsabilidades Portanto, me respeite quando for falar ao meu respeito.Não me faça ensinar o seu trabalho , pois não permitirei que faça o meu. Sem mais. Ivete Sangalo", escreveu na tarde deste domingo, 28.

Reconhecendo o erro, Fábio Vilas-Boas, que apagou a publicação logo após, pediu desculpas aos artistas e disse ter sido mal interpretado. Confira:

Quero deixar claro meu total respeito e admiração pelo mundo artístico e cultural. São pessoas que muito contribuíram e contribuem com a sociedade e, neste momento, entendo que passam por um momento extremamente delicado em virtude da pandemia. — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) March 28, 2021

