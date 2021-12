Fábio Vilas-Boas: 'Objetivo é eliminar vírus da chikungunya'

Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o novo secretário de Saúde do Estado, o médico Fábio Vilas-Boas, 48, fez residência em clínica médica e em cardiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo (USP) e no Instituto do Coração da mesma universidade. Em visita ao jornal A TARDE, ele - que já passou pelos hospitais Aliança, Espanhol e Santa Izabel - falou sobre problemas com financiamento e as medidas que a secretaria adotará para "qualificar gastos" e economizar, para investir no atendimento ao público. O secretário disse, ainda, que o estado vai anunciar um plano para eliminar o vírus da chikungunya.

Qual avaliação o senhor faz do trabalho feito na Saúde nos oito anos da gestão de Jaques Wagner e o que pretende aperfeiçoar?

Os últimos oito anos do governo Wagner para a saúde da Bahia foram os melhores. Nunca houve tanto investimento na área. Apesar disso, a Saúde ainda é uma área que vem enfrentando dificuldades em todo o mundo, principalmente de financiamento. A população tem envelhecido mais e esse contingente mais velho tem mais problema de saúde.

O senhor diria que o financiamento é o principal problema existente hoje?

É o principal no mundo da saúde. Aqui, é muito pior. Somos um país mais pobre. A Europa gasta em torno de mil euros por pessoa. O gasto do Brasil, juntando o público e privado, gira em torno de US$ 500. É preciso enfrentar essa questão do subfinanciamento.

O que o senhor pretende fazer para amenizar essa situação?

É preciso ser resolvido nacionalmente e buscar novas formas de que não seja apenas o Tesouro da União e dos estados. Hoje, precisamos criar um mecanismo que suplemente a saúde. Cada ano é pior. Localmente, no estado, buscaremos qualificar o gasto. Fazer um programa de gestão administrativa, com uma série de medidas: recadastrar funcionários, reler e refazer todos os contratos da secretaria, para economizar recursos nas atividades-meio para que sobre dinheiro para fazer as atividades-fim que é cuidar de paciente e prevenção.

Este será o principal foco?

Nesta área, o principal foco é como toda pessoa que está endividada faz: para de gastar mal. Só que não posso parar de gastar no final. Primeiro, porque existe um percentual mínimo que a lei obriga o estado a gastar, de 12%. O que vou fazer é gastar o mesmo, mas tentar gastar bem. Gastar menos dinheiro com a estrutura interna, de apoio, para sobrar dinheiro lá na frente e poder operar doente, dar medicamento. Isso se chama qualificação de gasto. Mas, também, iremos buscar recursos por meio de emendas de parlamentares e de convênios com a União para projetos específicos e, se possível, por meio de entidades internacionais que financiam projetos.

O senhor anunciou que vai adotar um modelo de gestão que premia a meritocracia. Em que consistirá exatamente este modelo?

Hoje, o servidor público trabalha e recebe um salário fixo. Não existe nenhum estímulo para trabalhar mais e melhor. Queremos criar mecanismos que estimulem isso. Um profissional de saúde que produza mais, atenda mais, que, na pesquisa qualitativa, tenha um resultado melhor.

O senhor citou como exemplo atender mais pacientes. No entanto, há muita crítica da população sobre médicos que atendem em larga escala, e com rapidez, e não dá a atenção necessária. O estímulo não prejudicaria?

É por isso que disse que há a meritocracia quantitativa e qualitativa. Tem que haver um equilíbrio entre produção e qualidade. Não adianta produzir muito com qualidade ruim. E também não adianta produzir com qualidade excelente e atender num dia cinco doentes. Estabeleceremos indicadores de qualidade que vão passar a ser acompanhados. Também faremos comparação de desempenho entre hospitais da rede inteira. Isso vai ser feito por meio de estudo científico, desenvolvido com cooperação de entidades médicas, sindicatos, o Instituto de Saúde Coletiva (ISC-Ufba) e vai permitir fornecer indicadores de saúde que vão permitir comparar o desempenho do que é produzido.

Esse modelo de estímulo começará a valer a partir de quando?

Estamos desenvolvendo com a Secretaria da Administração, mas não poderá ser feito nos primeiros dois anos porque depende de criarmos uma rede de informatização ampla da secretaria. Vamos fazer um investimento grande de informatização, do gabinete do secretário ao posto de saúde. Hoje, não tenho como responder quanto o servidor produziu. Se foi bem ou mal.

O senhor falou também em recadastramento dos servidores. Qual o objetivo?

Uma secretaria que tem 30 mil funcionários precisa recadastrar, porque, ao longo do tempo, as pessoas vão sendo emprestadas para outros órgãos, mudando de função. O objetivo é entender onde é que estão esses funcionários. Calculamos que, dependendo da profundidade do recadastramento e da auditoria de folha, consigamos ter economia de 1 a 3% do custo da folha, que é de R$ 1,4 bilhão por ano, o que pode chegar a R$ 50 milhões. Dá para construir um hospital.

A implantação de um Centro de Controle de Estoque, anunciada para a sua gestão, vai resolver problema de falta de medicamentos em algumas unidades?

Espero que sim. A falta de medicamento tem dois motivos. A dificuldade da logística diante do tamanho do estado e dificuldade de controlar estoque. Às vezes, compra-se para o estado inteiro determinado medicamento. No hospital A, está sobrando. No B, acabou. E o hospital B não enxerga o estoque do A. Não vai lá e pega emprestado. Aí, vai e compra, quando podia apenas mandar um motoboy lá e pegar. Se fizer uma logística e controle central, consegue-se enxergar onde está tudo.

E essa central começa a funcionar quando?

Precisa ser estruturada e licitada e não será algo físico. Entendo que existe experiências e know-how estabelecido no Brasil. Isso é algo que se possa comprar e montar a estrutura, sem reinventar a roda, sem criar mais uma repartição do estado para fazer mais um serviço. Nosso objetivo é fazer a licitação ainda neste ano.

Qual será o papel da Sesab no Plano de Contenção e Eliminação do vírus da chikungunya?

A Bahia teve os primeiros focos da doença e é o estado que tem o maior número de casos. O meu subsecretário é um dos maiores infectologistas do mundo, o professor Roberto Badaró. E, assim que começamos a montar equipe, determinei a ele que montasse um plano emergencial. Se fosse necessário, que entrasse em contato com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Buscasse apoio, know-how no controle de epidemias. Na segunda-feira, finalizamos o plano. Provavelmente na semana que vem devemos apresentar esse plano. A guerra contra a chikungunya. Nosso objetivo é eliminar o vírus da Bahia.

Algo que o senhor possa adiantar?

Ainda não. Vai ser anunciado pelo próprio governador (Rui Costa).

Qual o déficit de leitos hoje na rede pública?

Considerando privado e público, é razoável que se tenha 2,5 leitos por 10 mil habitantes. Temos 2,1. Para chegar a esse número, é preciso ter mais 2.500 leitos. Não é só construir. Há leitos que não estão sendo utilizados. No interior, às vezes, há 80 leitos, mas só 30 funcionando. Faltam enfermeiros ou o hospital não tem recursos para manter todos funcionando. Determinei a minha equipe que fizesse levantamento hospital por hospital para verificar o grau de ociosidade e a razão pela qual cada um não está funcionando.

Como o senhor pretende resolver a questão da insuficiência de leitos? Semana passada, uma senhora morreu em uma UPA municipal, enquanto aguardava uma vaga em UTI da rede estadual.

Primeiro, falta de vagas em UTIs não é razão para as pessoas morrerem. Os hospitais precisam e devem ter condição de manter esses pacientes graves em estruturas provisórias, enquanto se providencia uma vaga de UTI. Ela, assim como vaga de hospital, é difícil em qualquer lugar do Brasil. O desafio é fazer um gerenciamento destes leitos que seja mais eficaz para manter neles pacientes que, de fato, precisam ocupá-los. Hoje, temos um grande contingente de pacientes ocupando leitos caros de hospital que não precisariam estar ali.

Por que isto acontece?

Por vários motivos. Há pacientes que têm o problema agudo resolvido, não precisa mais do hospital de alta complexidade, mas não há um outro hospital menos complexo para poder transferi-lo. Às vezes, existe paciente que tem condições de ir para internação domiciliar.

Então, esses são os problemas que a regulação enfrenta?

A regulação é termômetro. Não cria vagas. É preciso criá-las para que a regulação as regule. Temos para reestruturação da região metropolitana uma verba aprovada de US$ 280 milhões. Vamos construir um hospital de baixa complexidade com 250 leitos, para retaguarda, programado para ser na avenida Paralela, mas a gente ainda vai discutir isso. Quero propor uma discussão, se de fato deve ser lá, que é um local extremamente valorizado e colocar esse hospital num outro local mais estratégico. O hospital já é para licitar. Já temos o recurso. Entre licitar e construir deve levar dois anos.

E para o interior?

Vamos construir cinco hospitais, semelhantes ao da Paralela, mas ainda não estão definidos os municípios. Isso tudo tem que ser pactuado com os municípios.

