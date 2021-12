Extremo sul ganha centro para atender 21 cidades

Referência para cuidar da reabilitação física e mental de moradores de 21 municípios do extremo sul baiano que precisam de cuidados específicos, o Centro Especializado de Reabilitação (CER) foi inaugurado pelo governo estadual em Teixeira de Freitas (a 884 km da capital) nesta segunda-feira, 29. A unidade faz parte do programa federal Viver sem Limites.

Com mais de 60 profissionais, em mais de 10 especialidades, o equipamento - entregue em solenidade com a presença do governador Rui Costa - oferece serviços de média e alta complexidades, com assistência integral para crianças, adultos e idosos com diversas necessidades.

As equipes possuem psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, psiquiatras, neurologistas pediátricos e adultos, fisiatra, ortopedista, fonoaudiologistas, geriatras, terapeutas e outros profissionais. Um grupo cuida do administrativo.

Há salas de reabilitação, consultórios, centro especializado odontológico, ginásio e piscina para ajudar na reabilitação.

Títulos

O governador também entregou 91 títulos de terra a agricultores de Teixeira de Freitas, Itamaraju e Itanhém, entre outras cidades da região.

