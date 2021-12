Extremo sul do estado recebe obras de infraestrutura

Os moradores dos municípios de Jucuruçu, Itamaraju e Itanhém, no extremo sul da Bahia, já contam com mais de 36 quilômetros recuperados da BA-284, que liga Jucuruçu ao distrito de Nova Alegria, em Itamaraju.

O trecho recebeu investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, pela Secretaria da Infraestrutura do Estado (Sedur), e foi entregue nesta sexta-feira, 11, pelo governador Rui Costa, que também inaugurou uma praça e ruas pavimentadas do distrito de Monte Azul, em Jucuruçu, obra realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), com recursos da ordem de R$ 310 mil.



Rui assinou ordem de serviço para implantação de um Sistema de Abastecimento de Água, no valor de quase R$ 450 mil, que vai levar água para mais 1,6 mil moradores da zona rural de Jucuruçu, e autorizou a licitação para mais 30 quilômetros de pavimentação da BA-284.

O governador entregou ainda uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), construída por meio de uma parceria entre o município e o governo federal, e visitou os consultórios itinerantes do programa Saúde sem Fronteiras, de rastreamento do Câncer de Mama, que vão atender 700 mulheres ate o próximo dia 16.

Rui Costa afirmou que obras como o sistema de abastecimento são fundamentais para a saúde da população. "Água é prioridade. Nós criamos, desde o governo Wagner, o programa Água para Todos. Para ter saúde é preciso ter água de qualidade, para cada real investido em abastecimento e saneamento são economizados R$ 4 em saúde. Muita gente só pensa em hospital quando se fala em saúde, mas hospital é lugar de curar doença. Saúde a gente cuida fazendo exercício, tomando cuidado com o que come e com a água que a gente bebe. Não existe saúde plena bebendo água de qualidade ruim".

Também na área de saúde, ele disse que, para reduzir a necessidade de se fazer ações como o Saúde sem Fronteiras, está criando os consórcios municipais de saúde. "A obrigação de oferecer um exame à população não é do Estado. Mas o Governo do Estado não pode cruzar os braços. Por isso estamos criando os consórcios de saúde para a construção das policlínicas e a população terá todos os exames gratuitos. O Governo do Estado vai pagar 100% da implantação e ainda R$ 40% do custeio dos exames. Eu virei nos próximos dias a Teixeira para dar a ordem de serviço para começar a construção aqui na região".

Segundo o governador, que assinou a ordem de serviço para a complementação de mais 30 km da BA-284, a partir do distrito de Nova Alegria, já em Itamaraju, uma estrada custa, em um trecho plano, R$ 500 mil por quilômetro. "Esta, como tem solo ruim e muita inclinação, saiu um milhão por quilômetro, mas o povo da região merece a estrada. Por isso assinei a ordem de serviço para o novo trecho, serão mais R$ 20 milhões investidos para que as pessoas possam trafegar com segurança por esta estrada".

