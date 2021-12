Extremo sul da BA tem primeiro consórcio de saúde do estado

Foi assinada nesta quinta-feira, 5, o protocolo de intenções para a criação do primeiro consórcio de saúde do estado. De acordo com o governo, os consórcios propõem um novo modelo de financiamento e gestão dos serviços de saúde com o objetivo de ampliar e descentralizar a assistência, ajudando a reequilibrar as finanças municipais.

"É um passo importante para inverter a lógica do 'cada um por si e Deus por todos' nos serviços de saúde do estado. Estamos substituindo este modelo pelo planejamento que permite enxergar a saúde [de modo] estadual e regionalmente", disse Rui Costa por meio de nota.

Ao todo são treze municípios do Extremo Sul formam o consórcio, são eles: Teixeira de Freitas, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Vereda, Prado, Nova Viçosa, Alcobaça, Medeiros Neto e Mucuri. A implantação depende agora de aprovação em Assembleia Geral, do regimento e da eleição do Presidente. Depois, serão firmados os contratos de programa e de rateio, informa o governo.

Como funciona

Os consórcios são regulamentados por meio de lei estadual sancionada pelo governador em setembro. Eles passam a ficar responsáveis pela gestão regionalizada de serviços, como das unidades de pronto atendimento, laboratórios regionais e, eventualmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), além de hospitais municipais.

No modelo, o Estado fica responsável pela construção e aquisição dos equipamentos das unidades, além de cofinanciar até 40% da manutenção, enquanto os municípios consorciados irão ratear o restante. Os consórcios vão ficar responsáveis pela gestão das 28 policlínicas que serão construídas pelo Governo do Estado, com até 13 especialidades, 32 serviços e equipamentos, como tomógrafos e de ressonância magnética, para rastreamento de câncer de mama e outros exames. A primeira policlínica será construída em Teixeira de Freitas, na antiga área do Derba.

adblock ativo